女子プロレス界のレジェンド里村明衣子さん。地元の新潟市西区で高校生に交通安全を呼び掛けるトークショーに参加しました。12日、新潟工業高校に登場したのは……新潟市西区出身で元女子プロレスラーの里村明衣子さんです。交通安全を呼び掛けるためのトークショーに招かれました。【里村明衣子さん】「自転車通学でした。黒埼中学校の方います？いた！いた！何人かいた」「この近くをいつも自転車