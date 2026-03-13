「鉄道ひとり旅」は、スカパー！や一部CATV局で視聴可能な鉄道チャンネルをはじめ、一部地域の地上波やBSなどで視聴することができる人気の旅番組す。鉄道BIG4のダーリンハニー吉川正洋さんが、全国の鉄道をぶらりひとり旅して回っています。そんな「新・鉄道ひとり旅」も269回目を迎えました。今回の鉄道旅の舞台は伊賀鉄道の伊賀線。三重県の伊賀神戸駅〜伊賀上野駅の16.6kmを結びます。（#269のスカパー！プレミアムCh.546「鉄