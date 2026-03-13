第49回日本アカデミー賞授賞式が3月13日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催され、『爆弾』の佐藤二朗が最優秀助演男優賞を受賞した。 参考：佐藤二朗が『爆弾』で到達したジョーカー的臨界点アドリブを超えた“狂気の設計” プレゼンターの大沢たかおからトロフィーを渡され、「泣くな、これ！」と感極まる佐藤。『爆弾』チームに感謝を示しながら、「個人的