ロサンゼルス・エンゼルス所属で、侍ジャパンメンバーの菊池雄星（34）が3月12日、Instagramストーリーズを更新。メンバーとマイアミでの朝食会の様子を公開した。 【画像】山本由伸、世界的レストランでMVP祝福！ ダルビッシュらとの“超豪華オフショ”に「素晴らしい」「ダルさんも居てビックリ」 投稿されたのは、菊池と、伊藤大海（28）、牧秀悟（27）、大勢（26）、隅田知一郎（26）、金丸夢斗