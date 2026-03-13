侍ジャパンメンバーの藤平尚真（27）が3月11日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。 【画像】「勝利の女神」稲村亜美、“ミニスカ”で激闘のWBCを見届け「笑顔がとても可愛い」「結婚したい」 「マイアミ到着しました！」と投稿されたのは、東京ドームのベンチで子どもを抱いた藤平の写真。子どもは満面の笑みを浮かべ、藤平も頬をゆるませている。 【画像】ベンチで子どもを抱く藤平尚真（