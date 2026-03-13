東京電力は13日夜、柏崎刈羽原子力発電所で会見を開き、18日に予定していた同原発6号機の営業運転開始が延期になるとの見通しを明らかにしました。12日に発電機からの地絡（地面への電流漏れ）を示す警報が鳴ったことを受けて、原子炉の出力を下げ、発送電を止めて調査を行うためで、18日に予定していた営業運転前の最終確認にあたる「総合負荷性能検査」の実施が難しくなったとしています。 会見で同原発の菊川浩ユニット所長