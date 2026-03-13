◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)WTTチャンピオンズ重慶2026は男子シングルスの2回戦が行われ、世界ランク5位の張本智和選手と同29位の宇田幸矢選手が対戦しました。第1ゲームは2-2から張本選手が2連続ポイント。そこから宇田選手も食らいつきますが、連続で得点できず11-9で張本選手が取ります。第2ゲームは5-5から張本選手がポイントすると、粘り強いラリーや宇田選手のミスもあり6連続ポイントで張本選手がこの