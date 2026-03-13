日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催され、新人俳優賞の表彰が行われた。プレゼンターは昨年、招待作品で最優秀主演男優賞を受賞した俳優・横浜流星が務め、次代を担う俳優たちに温かいエールを送った。【写真】うっとりしちゃう…ドレスや着物姿を披露する長澤まさみ＆広瀬すずら今年の新人俳優賞には、河内大和（『8番出口』）、白山乃愛（『秒速5セン