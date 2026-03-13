日本テレビは13日「第49回日本アカデミー賞授賞式」を放送した。主演女優賞受賞者の入場シーンでは、北川景子、長澤まさみ、倍賞千恵子、広瀬すず、松たか子が順に登場し一礼。歩みを進め始めると、松が倍賞の手をさっと取り、手をつないでエスコートした。この様子に視聴者からは「倍賞千恵子さんに手をさしのべて一緒に歩く松たか子さんが素敵でしたね」「松たか子が倍賞千恵子の手を取る時にグッと来た」「松たか子さんと