インターネットイニシアティブ（IIJ）は3月9日、セキュリティリスク可視化サービス「IIJ Safous Security Assessment（セーファスセキュリティアセスメント）」に、海外拠点の内部ネットワーク内にあるIT資産の脆弱性を調査する新メニュー「海外脆弱性診断」を追加し、提供を開始した。提供イメージ近年、関連企業の脆弱性を狙ったサプライチェーン攻撃が多発しており、多くの日本企業が国内のみならず海外拠点を含めたセキュリテ