ドラゴンゲート１３日の新宿フェイス大会で元Ｗ―１（レッスルワン）戦士が一堂に会した。この日の大会は極悪軍「我蛇髑髏」が全面プロデュース。我謝髑髏メンバーのＩＳＨＩＮが手がける第３試合ではＫＡＩが近藤修司、征矢学と組んで、ブラックめんそーれ、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、ポイズン澤田ＪＵＬＩＥ組と激突。ＫＡＩ軍は２０２０年４月に活動を休止したＷ―１に所属していたメンバーだ。試合は呪文攻撃（唱えると相