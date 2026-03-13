カシオ計算機は、カナダ・バンクーバーで3月7日〜3月10日に開催された国際学会「Cognitive Neuroscience Society 2026（CNS2026）」において、東京大学先端科学技術研究センター（東大先端研）との共同研究「BGM、カラオケ、演奏支援機能を有する鍵盤楽器の脳活性化効果」についての発表を行った。この共同研究では、音楽のテンポによって脳の活動や覚醒水準が変化することが確認されたとしている。実験の様子カシオ・東大先端研の