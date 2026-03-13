ドラゴンゲート１３日の新宿フェイス大会に全日本プロレスの安齊勇馬が参戦。極悪軍「我蛇髑髏」の加藤良輝に勝利した。この日の大会は我蛇髑髏が全面プロデュース。メインイベントでは、軍団を率いる菊田円の監修で、安齊と加藤の一騎打ちが実現した。安齊は極悪軍のラフファイトを前に苦戦。ドロップキックで反撃するも、肩固めを決められるなどピンチの連続となる。さらには敵軍セコンドについていたジェイソン・リーに足