ENEOSホールディングスは3月9日、100％子会社であるENEOS不動産、ENEOS総研、ENEOSキャリアサポートの3社を、共通機能会社1社に再編すると発表した。10月1日の実施を予定している。今回の再編は、ENEOSグループの「第4次中期経営計画」が掲げる「筋肉質な経営体制への転換」に向けた「グループ会社のROIC改善・ガバナンス強化」の方針に基づくもの。グループにとって必要な機能を統合し、一括したガバナンス体制に移行することで、