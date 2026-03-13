フリーの谷尻萌アナウンサーが１３日にＳＮＳを更新。春コーデの衣装ショットを公開した。自身のインスタグラムに「こんにちはどんな金曜日をお過ごしですか？」と書き始めると、「明日１４（土）８：２６−めざトク！（インフォマーシャル）が放送予定なので関東にいらっしゃったらぜひご覧ください」と出演番組を紹介。最後は自身が着用している衣装について言及し、「ほなまたね」と締めた。谷尻アナは首元が開いた青の