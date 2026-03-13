第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、都内で行われ、俳優の河内大和（４７）が映画「８番出口」（二宮和也主演、川村元気監督）の新人俳優賞を受賞した。同じ壇上の白山乃愛（１３）とは、実に３４歳差。河内は「新人俳優賞を受賞された皆さんの中にいることが“最大の異変”だと思う」とあいさつ。４７歳でのつかみ取った受賞に「この歳（とし）で新人俳優賞、こんな偉大な賞を頂くことができて背中を押していただいた気