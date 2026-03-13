宮世琉弥が、3月25日に発売する3rdアルバム『Illusion』より、「Flower chord」のMVを公開した。本楽曲は、“花”と“音楽用語”をテーマに宮世が作詞を手掛けた。公開されたMVは、華やかなホテルを舞台に壮大なスケールで撮影され、大人数のダンサーと共演。物語は、パーティーの招待状を手にした宮世がホテルへ急いで向かうシーンから始まり、到着が遅れてしまった様子の宮世がジャケットを羽織り、ヘアメイクを整えながらパーテ