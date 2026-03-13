◆オープン戦中日４―１０楽天（１３日・バンテリンドーム）中日の井上一樹監督が、２７日の開幕・広島戦（マツダ）の先発に内定している柳裕也投手に変わらぬ信頼を寄せた。３―０の２回２死一、二塁から、マッカスカーに高め直球を右翼テラス席に運ばれる同点３ランを献上。３回には、無死一塁で、黒川の右翼適時二塁打で勝ち越され、そこから３連打でさらに２失点。なおも２死二塁で、マッカスカーに２打席連発となる右越