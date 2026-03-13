4人組ガールズバンド・Faulieu.(読み：フォリュー)が、4月8日に発売するメジャー1stアルバム『MiX』の発売に先駆けて、リード曲「蒼い春」のMVが公開された。本楽曲は、疾走感あふれるバンドサウンドにのせて、これまでの感謝とこれからの決意を歌った、メジャーデビューの幕開けにふさわしいエモーショナルな一曲。今回公開されたMVでは、印象的なライティングの中で演奏する4人の姿を軸に、生命の息吹を感じさせるイメージカット