新しい季節を迎えたとはいえ、イメチェンよりは安定感を重視したい。そんな思いから、つい同じボブを頼りたくなるときは、ひと工夫加えてマンネリを回避してみて。定番だからこそ、時代や季節に合ったニュアンスをプラスすることで周りと差をつけられそうです。軽い質感や新鮮なデザインカラーなど、40・50代の髪悩みにアプローチできるポイントまで、あわせてご紹介します。 ふんわり決まるレイヤー × ベ