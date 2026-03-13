８人組ボーイズグループ「ＡＬＰＨＡＤＲＩＶＥＯＮＥ」が１３日、神奈川・ＫＴＺｅｐｐＹＯＫＯＨＡＭＡで日本初となるショーケースを開催し、ファンとの交流を楽しんだ。集まった１０００人に向けて「ＦＯＲＭＵＬＡ」など３曲をパフォーマンスし、ＡＲＮＯ（アルノ）は「僕たちと良い思い出を作ってくれてありがとうございます」と笑顔。ＬＥＯ（リオ）は「皆さんと一緒で楽しかったです。大好きです」と愛を届けた