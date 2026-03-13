相坂優歌が、＜4th Live「偏光バイオリューム」＞を2026年5月23日に東京・Veats Shibuyaにて開催することを発表した。光の振動が一方向に揃い輝きを増す“偏光”と、生き物や植物が自ら光を放つ“生物発光”をイメージした本公演では、これまでのオリジナル楽曲を大胆なEDMアレンジで再構築し、アニソンやVOCALOIDカバーも織り交ぜた高揚感あふれるセットを展開するという。チケットは、本日21時より1次先行抽選受付がスタートする