chilldspotが、「Unbound」のライブ映像を公開した。今回公開された映像は、2025年に東京・Spotify O-EASTにて開催された＜chilldspot 5th one man live tour “mid way”＞ツアーファイナル公演で披露された「Unbound」のパフォーマンスを収めたもの。「Unbound」は小粼（B）が初めてラップパートをつとめた楽曲で、印象的なベースラインとラップ、そこに交差する比喩根（Vo, G）の歌唱により、ツアーでも大きな反響があっ