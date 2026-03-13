第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、都内で行われ、映画「爆弾」（永井聡監督）の佐藤二朗が最優秀助演男優賞を受賞した。名前を呼ばれると、感極まった様子で壇上に。「これは泣くなぁ〜！！」と声を張り上げた。近年は「嫉妬を感じ、僕が悔しいと思うから」という理由で、日本映画をあまり見ていなかったという。昨年の授賞式で多くの俳優、女優が日本映画を応援している姿を見て「僕はその場にいるのも恥ずかしくな