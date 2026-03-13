富士宮市の養豚場で感染が確認された「豚熱」の防疫措置について、13日県が進捗を公表し「14日作業が完了する予定」と示しました。豚熱をめぐっては今月10日、富士宮市の養豚場から「複数の子豚が死んでいる」と連絡がありおととい、国の検査で感染が確認されました。県は防疫措置としてこの養豚場と、経営者が同じ関連の養豚場の合わせておよそ2200頭の豚を殺処分する予定で、13日正午時点で1288頭を処分したと発表しました。残り