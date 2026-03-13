記事ポイントROYが、インドネシア国立教育大学で施工管理人材育成コースを開始しました。学生約100名を対象に説明会と基礎日本語教育を始め、約30名を選抜予定です。日本語教育、専門用語、検定対策、実地研修までを一体で学べるプログラムです。ROYが、インドネシア国立教育大学で施工管理人材育成コースを開始しました。日本での就労を見据え、2級建築施工管理技士の資格取得を目指す専門教育プログラムです。UPIとSANGGA BUANA