男女混合戦のボートレース下関ミッドナイトボートレース11th「日本財団会長杯」が、14日開幕する。13日の前検日は荒れ水面のため、タイム計測もスタート練習も行われなかった。好素性機を味方に今節も活躍の予感がする。樋口亮（50＝長崎）は1月に3〜8日の大村（4着）→14〜19日のからつ（4着）→25〜30日の徳山と3節連続の優勝戦進出。徳山ではイン逃げで2023年9月22日の大村以来、約2年4カ月ぶりの優勝を飾るなど、今期のリ