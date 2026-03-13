世界的イリュージョニストのプリンセス天功が、アイドルを夢見ていた少女時代の写真を公開。「18歳までの命」と宣告されていた過去を告白し、スタジオを驚かせた。【映像】アイドルを夢見ていた少女時代のプリンセス天功（複数カットあり）『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。3月