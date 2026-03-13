新年度予算案は先ほど、衆議院本会議で採決がおこなわれ、与党などの賛成多数で可決しました。過去最大となる122兆3092億円の新年度予算案は先ほど、衆議院本会議で採決がおこなわれ、自民党と日本維新の会などの賛成多数で可決しました。中道改革連合や国民民主党などすべての野党は反対しました。高市総理が予算案の年度内の成立に意欲を示すなか、衆議院での審議時間は59時間と異例の短さとなりました。来週16日からは参議院で