気象台は、午後9時19分に、波浪警報を南大東村、北大東村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】沖縄県・南大東村、北大東村に発表 13日21:19時点大東島地方では、14日明け方から14日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■南大東村□波浪警報【発表】14日明け方から14日夕方にかけて警戒予想最大波高6m■北大東村□波浪警報【発表】14日明け方から14日夕方にかけて警戒予想最大波高