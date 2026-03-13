木原官房長官（中央）にペルシャ湾内の日本関係船舶の安全確保を要請した、立憲民主党の徳永政調会長（右）ら＝13日午後、国会中道改革連合、立憲民主、公明の3党は13日、ホルムズ海峡奥のペルシャ湾内に留め置かれた日本関係船舶に関し、木原稔官房長官に乗組員の安全確保を要請した。木原氏と面会した立民の徳永エリ政調会長は記者団に対し、木原氏が「船員の状況は日々確認している。しっかり対応する」と述べたと明らかにし