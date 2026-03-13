２０２６年度予算案は１３日夜の衆院本会議で自民党、日本維新の会の与党の賛成多数で可決され、参院に送付された。政府・与党は年度内成立を目指すが、参院では過半数に届いておらず、予算案審議の先行きは不透明になっている。与党は、衆院で坂本哲志予算委員長（自民党）が職権での日程決定を重ねるなどして審議を急いだ。中道改革連合など野党４党は充実した審議を求めて坂本氏の解任決議案を１２日に提出したが、１３日の