誰もが知る「有名店」が今、自慢の武器を使って“まさかの新業態”をオープンさせているのを知っていますか？【写真を見る】「中華そば とみ田」の新業態とは？新たな挑戦の裏には、思わず「なるほど」と唸る納得のワケがありました。誰もが知る有名店の挑戦納得のワケとは？食べ放題でおなじみの「しゃぶしゃぶ温野菜」が2025年に始めたのが、自慢のだしをふんだんに味わえる野菜たっぷりのスープ定食の専門店「温野菜スープ食