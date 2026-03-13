もう一押しが足りなかった。北朝鮮女子は現地３月13日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、ホスト国と対戦した。開始９分と後半のスタート直後の47分に失点。65分にチェ・ウニョンの得点で１点を返すも、反撃もここまで。１−２で敗れた。シュート数は21対４。枠内シュートは10対２。ポゼッションも大きく上回った北朝鮮だが、勝利は手にできなかった。韓国のポータルサイト『NAVER』もこの