老齢年金は65歳から受給が始まりますが、近年は「65歳以降も働く」という選択をする人が増えています。週5日フルタイムで働く人もいれば、週3〜4日の短時間勤務やフリーランスを選ぶ人もおり、シニア世代の働き方は多様化しています。では、65歳を過ぎても厚生年金に加入することはできるのでしょうか？今回は、「厚生年金の加入要件」「何歳まで加入できるのか」「適用事業所とは何か」などについて、分かりやすく解説します。65