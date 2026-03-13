北海道江別市で2024年10月、千歳市の大学生・長谷知哉さん（当時20）が男女6人から集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死などの罪で起訴されていた川村葉音被告（21）ら3人の裁判員裁判の初公判が、2026年5月25日に開かれることがわかりました。起訴状などによりますと、川村葉音被告（21）ら3人は、長谷さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、2024年10月、江別市の公園で当時20歳の大学生・長谷知哉さんに暴行を加えて死