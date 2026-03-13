日本人の8割以上が生涯に一度は経験するといわれる「腰痛」。厚生労働省の調査では、国内の患者数は約2800万人と推定されており、まさに日本の国民病です。皆さんの中にも、「ずっと湿布を貼っている」「朝起きると腰が重い」といった悩みを抱えている方も多いかもしれません。腰痛があると、「姿勢が悪いから」「年のせい」「この前、重い物を持ったから」と考えがちですが、実は私たちの何気ない「日々の生活習慣」が、痛みの引