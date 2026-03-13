お笑いタレントの横澤夏子さんは3月13日、自身のInstagramを更新。美人なマネージャーとのプリクラを公開しました。【画像】横澤夏子と美人マネージャーの平成プリクラ「平成レトロ最高」横澤さんは「マネージャーの里村さんと平成プリ撮ったのよー！ ペンとかスタンプとかまじ青春〜！プリ帳に貼ろーっと！」とつづり、8枚のプリクラ画像と1本の動画を投稿。プリクラは、横澤さんとマネージャーのツーショットが並び、さまざまな