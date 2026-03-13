日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催され、映画『爆弾』で得体の知れない中年男・スズキタゴサクを演じた佐藤二朗が最優秀助演男優賞に輝いた。【写真】感動…涙を流す佐藤二朗暴行容疑で連行された警察の取調室で、都内で起きる爆発事件を次々と予告し、刑事たちを翻ろうする謎めいた男という難役を、圧倒的な存在感と独特の緊張感で体現した演技が高く