どうすればよかったか？この記事の画像を見る夕食を終えていつものように布団に入ると、医学部に通っていた8歳上の姉が突然叫び声を上げた。姉のうわ言のような叫びは止まず、救急車を呼んだが、翌日父親は「何でもなかった」と姉を連れ帰ってくる。その後も姉は食事中に食卓に飛び乗ったり、妄想に怯えて警察を呼んだりしたが、両親は「問題ない」と言い張る。両親は医師免許をもつ研究者だが、その対応はどう