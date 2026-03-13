男子バンクドスラローム大腿障害2回目の滑走をする小栗大地＝13日、コルティナダンペッツォ（AP＝共同）45歳の小栗が悲願を成就した。パラリンピック3大会目で、初のメダルを獲得。2位で「銀」が確定すると、イタリアの雪山をバックに白い歯がこぼれた。1回目は序盤に少しバランスを崩す場面があったが、2位。2回目にタイムを伸ばして、右手を大きく掲げた。「ようやく（メダルを）取れてほっとしている」。金メダルのエリオット