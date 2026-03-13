第49回日本アカデミー賞の授賞式が13日、都内のホテルで行われ、最優秀助演男優賞は「爆弾」（永井聡監督）の佐藤二朗（56）が初受賞した。「このミステリーがすごい！2023年版」で1位を獲得した呉勝浩氏の同名ベストセラー小説の実写映画化。佐藤は都内で起きる連続爆破の発生を予言する正体不明の中年男・スズキタゴサクを怪演。ブルーリボン賞、キネマ旬報ベスト・テン、毎日映画コンクールなど今年度の主要映画賞を総なめ