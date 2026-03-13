在日米国商工会議所のエリック・ジョン会頭（ボーイングジャパン社長）が１３日、東京都内で記者会見し、「日米首脳は個人的に関係が良く、互いの国を自国経済の発展に欠かせない存在だと認識している」と述べ、米ワシントンで今月予定される首脳会談で経済関係の強化が進むことに期待感を示した。昨年７月の日米関税合意に基づき、日本は民間企業が参画して米国のガス火力発電所など多様な事業に５５００億ドル（約８７兆円）