カシオ計算機は3月10日、経済産業省と日本健康会議が健康経営に優れた法人を選定する「健康経営優良法人2026」において、大規模法人部門の「ホワイト500」に認定されたと発表した。3年連続（通算4度目）の認定となる。健康経営優良法人2026（大規模法人部門・ホワイト500）」の認定ロゴ「健康経営優良法人」認定制度は、従業員の健康管理を経営視点で考え戦略的に実践している企業・法人を顕彰するもの。「ホワイト500」は大規模法