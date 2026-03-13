J:COMは3月10日、経済産業省と日本健康会議が共催する健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」に認定されたと発表した。同社の健康経営優良法人への選定は2019年度から8年連続となる。「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」ロゴマーク「健康経営優良法人制度」は、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む法人を顕彰する制度。大規模法人部門の上位500法人には「ホワイト50