西武の武内夏暉は4回無失点の好投ZOZOマリンスタジアムで13日に行われたロッテー西武のオープン戦は3ー2でロッテが勝利した。ロッテの先発・毛利海大投手は3回、四球と盗塁で1死二塁のピンチを招き、桑原将志外野手の適時二塁打で先制される。4回には渡部聖弥外野手に1号ソロを被弾し、4回67球3安打1四球2奪三振2失点で降板した。打線は5回、敵失策と松川虎生捕手の安打、小川龍成内野手の四球で1死満塁の好機を作り、藤原恭大