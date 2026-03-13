８人組ボーイズグループ「ＡＬＰＨＡＤＲＩＶＥＯＮＥ」が１３日、神奈川・ＫＴＺｅｐｐＹＯＫＯＨＡＭＡで日本初となるショーケースを開催した。昨年配信されたオーディション番組「ＢＯＹＳＩＩＰＬＡＮＥＴ」で世界各国から寄せられた約２６００万票の投票によって結成。１月に発売した１枚目ミニアルバム「ＥＵＰＨＯＲＩＡ」は初動１４４万枚上を売り上げ、Ｋ―ＰＯＰグループによるアルバムの売り上げとして