K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「걸그룹（コルグルプ）」の意味知ってる？「걸그룹（コルグルプ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、アイドルグループのあるカテゴリーのことを指しています。いったい、「걸그룹（コルグルプ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知り