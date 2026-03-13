お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭が１３日、日本テレビ系で放送された「第４９回日本アカデミー賞授賞式」（後９時）に番組ナビゲーターとして登場。活動を再開した。若林は２月にニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜・深夜１時）に出演し、声帯のコンディション不調を報告。その治療のため３週間休養していた。