タレントの長嶋一茂が１３日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。人気外食チェーンに初めて入店したことを明かす一幕があった。この日、大盛りのうどんを前に笑顔を見せる写真を披露した一茂。「初めて丸亀うどんに行きました。丸亀製麺」と、人気うどんチェーンを初体験したことを明かすと「俺、ここに初めて行って。卵かけ肉うどん？食べたんだけど、ここのシステムに俺、すごい感心し